Ahmet Hakan, 'Şahan'a acıdım'

T24 - Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşesinde Şahan Gökbakar’ı eleştirmiş ve "Odunsu bir mizah seninki. Twitter’da Cem Yılmaz’ın espriyi sürdürme gayretleri acıklı güldürme çabası içine girmeler falan" diye yazmıştı. Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ın bu sert eleştirilerine büyük tepki göstermiş ve Twitter’dan Hakan için demediğini bırakmamıştı.



Ahmet Hakan ile Şahan Gökbakar arasındaki kavga bayramda da hız kesmedi. Hakan, Gökbakar'a bugün köşesinden yanıt verdi:



'Şahan’a acıdım'





Velev ki hakkımda yapılmış olsun, esprinin hasını görünce meftun olurum. Velev ki bana yönelmiş olsun, hakkı verilmiş bir laf çakma karşısında teslim olurum. Velev ki beni madara etsin, zekâ dolu bir cevap karşısında "Budur abi budur" derim.

"Duydun mu? Şahan Gökbakar sana cevap vermiş" dediklerinde...

Fazla bir beklenti içine girmemiştim ama yine de dudaklarıma bir tebessüm kondurabileceğimi ummuştum. Fakat heyhat!

Kazma mı kazma, odun mu odun, kaba mı kaba bir cevap. Zekânın kırıntısını bile ara ki bulasın.

"Şuna bir laf çakayım da altında kalsın" hevesiyle ortaya atılan bir orta mektep talebesi bile çok daha yaratıcı, çok daha alaycı, çok daha zekâ dolu bir performanssergileyebilir.



Kısacası...



Acıklı bir laf çakma çırpınışı ki karşısındakinde sadece merhamet hislerinin uyanmasına yol açıyor.



Şahan Gökbakar'ın öfke kontrolünü kaybetmesine yol açan yazımda şunu söylemiştim: "Şahan Gökbakar ile Cem Yılmaz kıyas edilemez".

Son kararım şudur: Şahan Gökbakar denilen bu arkadaşın adını Cem Yılmaz'la yan yana anmak bile Cem Yılmaz'a ağır hakaret, kendisine ise büyük lütuftur.





