Ahmet Hakan: Sağda solda sürekli fısıldanmaya başladı, Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç olabilirmiş

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olabileceğine ilişkin 'işittiği' kulis bilgileri aktardı. Hakan, "Kimseye söylemeyin ve benden duymuş olmayın ama o isim Haşim Kılıç imiş. Sağda solda sürekli bu isim fısıldanmaya başlanmış durumda" dedi.

Hakan devamında şunları kaydetti:

İsim fısıldandıktan sonra da şunlar söyleniyor: Adı üzerinde ittifakın tüm parçaları anlaşabilirler, “geçiş dönemi cumhurbaşkanı” olabilir, siyasi angajmanının olmaması avantaj, Sezer gibi AYM’den gelmesi önemli...

Sonunda top dönüp dolaşıp Haşim Kılıç’a gelirse ilk sen yazmıştın dersiniz artık.

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