Ahmet Hakan: Sağda solda sürekli fısıldanmaya başladı, Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç olabilirmiş

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olabileceğine ilişkin 'işittiği' kulis bilgileri aktardı. Hakan, "Kimseye söylemeyin ve benden duymuş olmayın ama o isim Haşim Kılıç imiş. Sağda solda sürekli bu isim fısıldanmaya başlanmış durumda" dedi.
Hakan devamında şunları kaydetti:
İsim fısıldandıktan sonra da şunlar söyleniyor: Adı üzerinde ittifakın tüm parçaları anlaşabilirler, “geçiş dönemi cumhurbaşkanı” olabilir, siyasi angajmanının olmaması avantaj, Sezer gibi AYM’den gelmesi önemli...
Sonunda top dönüp dolaşıp Haşim Kılıç’a gelirse ilk sen yazmıştın dersiniz artık.
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Haşim Kılıç kimdir?
13/3/1950 tarihinde Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine kaydolmuştur. 1972 yılında mezun olmuş, 1974 yılında Sayıştay Başkanlığında denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, 24/11/1990 tarihinde de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.
7/12/1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 7/12/2003 tarihinde ise ikinci kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 22/10/2007 tarihinde birinci kez, 14/9/2011 tarihinde ikinci kez Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiş, bu görevi yürütmekte iken 10/2/2015 tarihinde emekli olmuştur.
Evli ve dört çocuk babası olup Almanca bilmektedir.
Kaynak: www.anayasa.gov.tr