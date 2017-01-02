Ahmet Hakan: Reina 'Şehitler Rıhtımı' sayılsın

Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını yazan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Alçak saldırıların kurbanları için bazı tepeler ‘Şehitler Tepesi’ sayılıyorsa... Reina da ‘Şehitler Rıhtımı’ sayılmalıdır. Korkmayın, yürekli olun, adını koyun" dedi.

Ahmet Hakan, saldırıyla yılbaşı öncesinde görülen 'Noel Baba' karşıtı kampanyalar arasında bağ olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Ben nasıl yaşıyorsam başkaları da benim gibi yaşayacak” diye özetlenebilecek bir zorbalığın... “Bu memlekette artık benim borum öter, herkes benim gibi yaşayacak” diye özetlenebilecek bir dayatmacılığın... “Ben senin yılbaşı kutlamana karışırım, buna hakkım var” diye özetlenebilecek bir despotluğun... Raconu kesilmek isteniyordu.

Oluşturulmak istenen atmosfer buydu. Ve oluşturulmak istenen bu atmosfere karşı... Herhangi bir devlet büyüğü çıkıp da... “Saçmalamayın kardeşim, isteyen istediği gibi yaşar, siz ne karışıyorsunuz milletin hayatına, size ne” falan demedi, diyemedi. Bırakın böyle demeyi... Okul yönetimlerinin yılbaşı düşmanlığı yapmalarına falan göz yumularak... Atmosfere mütevazı katkılar sunuldu. Fakat her şeye rağmen yine de...

Şu doğru:

Reina katliamı, yaratılan bu atmosfer nedeniyle yapılmadı. Böyle bir atmosfer söz konusu olmasaydı da böyle bir katliam yapılabilirdi. Nitekim Fransa’da ya da Almanya’da böyle bir atmosfer söz konusu olmadığı halde benzer katliamlar gerçekleşmişti.

Ama şu da doğru:

Bu katliam ile bu atmosfer arasında bağ kurmak isteyenlerin kızarmış ekmeğine mis gibi tereyağı sürüldü. Korkunç bir algının oluşmasına neden olundu. Milletin birbirine daha da diş bilemesine yol açıldı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te bugün (2 Ocak 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:



Öyle bir tutturdular ki...

“Müslüman Noel kutlamaz” diye...

*

- Gören de... Cami cemaatine mensup hacı amcaların, yılbaşı geldiğinde Noel Baba kıyafeti giyip “Ho! Ho! Ho!” falan diye ortam coşturmaya kalkıştıklarını zannederdi.

*

- Gören de... Milli Görüş’ün ulularının, Süleymancıların, Menzilcilerin falan... Çam ağacı alıp evlerinde süsleme yapmaya başladıklarını zannederdi.

*

- Gören de... Hacı Kasım Efendilerin “hediyeleşmek sünnettir” falan diyerek yılbaşı gecesi bütün aile efradına janjanlı hediyeler dağıtmaya başladıklarını zannederdi.

*

- Gören de... Dinini yaşamak isteyen insanlarımıza yılbaşı gecesi zorla kuruyemiş yedirildiğini zannederdi.

*

- Gören de... Dini bütün insanlarımızın baskıyla ve zorbalıkla yılbaşı kutlamasına zorlandığını zannederdi.

*

Oysa...

Bu memlekette...

Ne hacı amcalar Noel Baba kılığına girecek kadar şuursuzlaşmış durumdaydı ne de yılbaşı gecesi millete silah zoruyla kuruyemiş yedirilmeye falan başlanmıştı.

*

O zaman neydi “Müslüman Noel kutlamaz” tantanasının sebebi hikmeti?

Ne yapılmak isteniyordu?

*

Gayet basitti yapılmak istenen:

“Ben nasıl yaşıyorsam başkaları da benim gibi yaşayacak” diye özetlenebilecek bir zorbalığın... “Bu memlekette artık benim borum öter, herkes benim gibi yaşayacak” diye özetlenebilecek bir dayatmacılığın... “Ben senin yılbaşı kutlamana karışırım, buna hakkım var” diye özetlenebilecek bir despotluğun...

Raconu kesilmek isteniyordu.

*

Oluşturulmak istenen atmosfer buydu.

Ve oluşturulmak istenen bu atmosfere karşı...

Herhangi bir devlet büyüğü çıkıp da...

“Saçmalamayın kardeşim, isteyen istediği gibi yaşar, siz ne karışıyorsunuz milletin hayatına, size ne” falan demedi, diyemedi.

Bırakın böyle demeyi...

Okul yönetimlerinin yılbaşı düşmanlığı yapmalarına falan göz yumularak...

Atmosfere mütevazı katkılar sunuldu.

*

Fakat her şeye rağmen yine de...

Şu doğru:

Reina katliamı, yaratılan bu atmosfer nedeniyle yapılmadı. Böyle bir atmosfer söz konusu olmasaydı da böyle bir katliam yapılabilirdi. Nitekim Fransa’da ya da Almanya’da böyle bir atmosfer söz konusu olmadığı halde benzer katliamlar gerçekleşmişti.

*

Ama şu da doğru:

Bu katliam ile bu atmosfer arasında bağ kurmak isteyenlerin kızarmış ekmeğine mis gibi tereyağı sürüldü. Korkunç bir algının oluşmasına neden olundu. Milletin birbirine daha da diş bilemesine yol açıldı.

7 soru / 7 cevapla yılbaşı katliamı

SORU BİR

Hedef olarak seçilen Reina’nın sembolik anlam ve önemi ne?

İçeride epey demode kalsa da dışarıdaki Türkiye algısında yeri ve önemi büyük... Hedef seçilmesindeki sembolik anlamı burada arayabiliriz.

SORU İKİ

Nasıl oldu da bunca uyarıya rağmen katliam gerçekleşti?

Bunca uyarıya, bunca alarma, bunca istihbarata rağmen... Reina’da tek bir polis görev yapıyordu.

SORU ÜÇ

Reina katliamının temel amacı ne olabilir?

Seksen tane amacı olsa bile... En temel ve en biricik amacı şunlar olabilir: Milleti birbirine düşürmek, “yılbaşı kutlayanlar” ile “yılbaşı kutlamayanlar” arasında düşmanlık çıkarmak, nefret tohumları ekmek.

SORU DÖRT

Ne yani? Yine güvenlik zaafı tartışması yapmayacak mıyız?

Sanırım yapmayacağız. Çünkü içimizden bazıları, güvenlik zaafı oluşturmamak için çaba sarf etmek yerine... Güvenlik zaafı tartışması yaptırmamak için çaba sarf etmekte.

SORU BEŞ

Noel Baba’ya silah dayayanlar ve yumruk atanlar ne olacak?

Yılbaşı kutlaması yapmak istemiyor olabilirsin. Hatta kutlama yapacaklara yönelik söyleyecek sözün de olabilir. Ama bunu şiddetle, silahla ifade etmeye başladığın andan itibaren... Nefret suçuna bulaşmış olman kaçınılmazdır.

SORU ALTI

Diyanet İşleri Başkanı’nın açıklamasına ne denebilir?

Diyanet İşleri Başkanı’nın katliamdan sonra yaptığı açıklama çok önemli... “Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur” diyor Diyanet İşleri Başkanı... Keşke yılbaşı öncesi de benzer bir duyarlılık gösterse ve camilerde okuttuğu hutbelerde “Yılbaşı kutlayanlara yönelik şiddet ve nefret söylemi doğru değildir” mesajı da verseydi.

SORU YEDİ

Sosyal medyada terör övgüsü yapanlara bir işlem yapılacak mı?

Bunu ben de çok merak ediyorum. Sosyal medyanın tarassut altına alındığı ve ileri geri yazıp çizen herkesin gözaltına alındığı bir dönemde bakalım “Kâfirler geberdi, iyi oldu” falan diye yazıp çizenlere bir şey yapılacak mı?

Haydi Reina'ya

- Futbol maçından çıkarken hain saldırıda ölen vatandaşlarımız ne kadar şehitse... Reina katliamında bir alçağın kurşunlarıyla can verenler de o kadar şehittir. Korkmayın, ölü demeyin, şehit deyin.

*

- Alçak saldırıların kurbanları için bazı tepeler ‘Şehitler Tepesi’ sayılıyorsa... Reina da ‘Şehitler Rıhtımı’ sayılmalıdır. Korkmayın, yürekli olun, adını koyun.

*

- Madem Reina katliamı, Türkiye’ye yönelik yapılmış bir katliamdır, madem bu katliamın asıl hedefi Türkiye’dir... O halde korkma, çekinme... Haydi al karanfilini, koş Reina’ya...