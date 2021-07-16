Ahmet Hakan, Prof. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınmasıyla ilgili kulisleri yazdı: YÖK rahatsızmış…

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandığı günden bu yana akademisyen ve öğrenciler tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasıyla ilgili edindiği kulis bilileri yazdı. Hakan, “Aldığım kulis bilgisi şöyle: YÖK, Melih Bulu’dan rahatsızmış. Ve bu rahatsızlık, haftalardır ifade ediliyormuş. Görevden almada işte bu rahatsızlığın payı büyükmüş” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan eski AKP aday adayı Prof. Melih Bulu, aylardır süren protestoların ardından bugün yine Erdoğan’ın imzasıyla görevinden alındı. Ahmet Hakan bugünkü yazısında edindiği kulis bilgileri ve konuyla ilgili kendi görüşlerini şöyle aktardı:

Aldığım kulis bilgisi şöyle: YÖK, Melih Bulu’dan rahatsızmış. Ve bu rahatsızlık, haftalardır ifade ediliyormuş. Görevden almada işte bu rahatsızlığın payı büyükmüş.

Kişisel tahminim ise şudur: Altı ay gibi uzun bir süre içinde Melih Bulu... Üniversiteyi toparlayamadı, ortaya çıkan hoşnutsuzluğu gideremedi, akademisyenlerin hiç değilse bir bölümünü olsun ikna etmeyi başaramadı, tepkileri dindiremedi, süreci iyi idare edemedi. Ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Bulu’yu görevden alıverdi. Üstelik Melih Bulu’nun haberi olmadan yaptı bunu.

Bulu’nun görevden alınmasının 15 Temmuz’a denk gelmesine gelince... “Tatsız bir tesadüf” dışında bir gerekçe bulamıyorum.

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