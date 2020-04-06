Ahmet Hakan: Ölen sağlık çalışanları şehit ilan edilmeli

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin Kurtuluş Savaşı'na denk olduğunu belirterek yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının şehit sayılması gerektiğini belirtti.

Hakan, "Madem Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında ilan ettiği 'Tekâlif-i Milliye Emirleri' bile bugün gündeme getirilmektedir. Madem Bu savaşta en ön cephede hayatlarını tehlikeye atmak pahasına mücadele eden kahramanlarımız var. O halde... O kahramanları... 'Şehit' ilan etmenin tam zamanıdır." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Koronaya karşı hayatı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımızdan her kim bu mücadele sırasında vefat ederse 'şehit' sayılmalı. Böylece hem bu insanların geride bıraktıklarına manevi bir moral sağlanmış olur hem de bu insanların geride bıraktıklarına maddi destek sağlanmış olur." ifadesini kullandı.

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