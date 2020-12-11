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Ahmet Hakan: Ok yaydan çıktı artık, Muharrem İnce'nin istifa etmesi lazım

"Hem ayrı parti kuracağını davul zurnayla kamuoyuna ilan etmek, hem de CHP’de kalmak yakışık almaz"

Muharrem İnce

11 Aralık 2020 07:29

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin partisinden istifa etmesi gerektiğini savundu.

Hakan yazısında, "Ok yaydan çıktı artık. Muharrem İnce, ayrı parti kuracağını ilan etti. Dedi ki: 'Ayrı parti kuruyorum. Partimin adı da hazır.' Muharrem İnce’ye yakışan bu açıklamanın ardından CHP’den istifa etmektir." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Hem ayrı parti kuracağını davul zurnayla kamuoyuna ilan etmek, hem de CHP’de kalmak... Yakışık almaz. CHP’nin kendisini partiden ihraç etmesini beklemeden bu adımı atmalıdır." ifadesini kullandı. 

 

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