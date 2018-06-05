Ahmet Hakan: O sisteme geçilmeseydi AK Parti iktidar konumunu sürdürüyor olacaktı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, taraflı tarafsız tüm anketlere baktığını söyledi. Hakan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' adı altında başkanlık sistemine geçilmeseydi" diyerek, "AK Parti iktidar konumunu sürdürüyor olacaktı" ifadesini kullandı.

"Başkanlık sistemi olmasaydı" başlığıyla bir yazı kaleme alan Hakan şunları yazdı:

Bütün anketlere bakıyorum.

Taraflı, tarafsız bütün anketlere...

Gördüğüm şu:

Eğer “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında başkanlık sistemine geçilmeseydi...

Biraz örselense de...

AK Parti iktidar konumunu sürdürüyor olacaktı.

*

Muhalefet ise...

İktidar olmak diye bir umudu kalbinin kıyısından bile geçiremeyecekti.

Şimdi merak ettiğim iki şey var:

*

- Bir: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nereden çıkardık biz bu başkanlık işini, ne güzel idare ediyorduk” falan diyor mudur?

*

- İki: Muhalefet, “Yahu çok karşı çıktık, çok itiraz ettik ama şu başkanlık işi bizim işimize yaradı” falan diyor mudur?