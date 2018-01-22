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Ahmet Hakan: O masadaki tek eksik...

"Karargâh'tan gelen fotoğrafta..."

22 Ocak 2018 13:28

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Genelkurmay Başkanlığı'nca 'Zeytin Dalı Harekâtı' esnasında yayımlanan fotoğrafa ilişkin, "Yani Afrin operasyonu için.Karargâh’tan gelen fotoğrafta.Her şey yerli yerinde.Ve fotoğraf, imaj açısından hayli başarılı.Fotoğraf karesinin tek eksiği şu. En son teknolojinin kullanıldığı, hedeflerin “akıllı mühimmat” ile tespit edildiği, dijital özelliklerin sonuna kadar kullanıldığı bir operasyonun harekât merkezinden yayılan fotoğrafta.İnsan biraz teknoloji arıyor" yorumunda bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Gelin fotoğraftaki tek eksiği bulalım" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

- Askeri kararlılık... Tamam.

- Operasyona odaklanma duygusu... Tamam.

- Cesaretli duruş algısı... Tamam.

- General Akar’ın olaya hâkimiyeti... Tamam.

- Komutanların güven vericiliği... Tamam.

Yani Afrin operasyonu için...

Karargâh’tan gelen fotoğrafta...

Her şey yerli yerinde...

Ve fotoğraf, imaj açısından hayli başarılı...

Fotoğraf karesinin tek eksiği şu:

En son teknolojinin kullanıldığı, hedeflerin “akıllı mühimmat” ile tespit edildiği, dijital özelliklerin sonuna kadar kullanıldığı bir operasyonun harekât merkezinden yayılan fotoğrafta...

İnsan biraz teknoloji arıyor.

O masada böyle bir operasyon için teknolojik unsurların kullanılması şart mıdır, değil midir?

Bilmiyorum.

Ama bildiğim şu:

Madem devir imaj devri...

Ve madem sahada teknoloji başrolde...

O halde...

Masada da teknolojiye biraz rol verilmeli.

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