Ahmet Hakan: Normal liselerde din eğitimi verilirse, imam hatiplerin varoluş nedeni ortadan kalkar

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, imam hatiplerin temel amacının, "normal liselerde verilmeyen din eğitimi ihtiyacını karşılamak" olduğunu söyledi. Hakan, "Normal liselerde din eğitimi ihtiyacı karşılanmaya başladığı andan itibaren de imam hatiplerin varoluş nedeni de ortadan kalkmıştır" dedi.

Hakan'ın Hürriyet'te "İmam hatipli, cenaze yıkayıcısı değildir" başlığıyla (1 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Nedir imam hatip?

Şudur:

Okullarda doğru dürüst din eğitimi verilmemesi sorununu aşmak için bulunmuş bir formüldür.

*

Nedir imam hatip?

Şudur:

“Çocuğum hem lise tahsilini yapsın hem de doğru dürüst din eğitimi alsın”beklentisinde olan aileler için sunulmuş bir alternatiftir.

*

Hiçbir çocuk, imam hatibe...

“Ben iyi bir cenaze yıkayıcısı olacağım” diye gitmez.

*

Hiçbir aile çocuğunu imam hatibe...

“Bizim çocuk okuyup cenaze yıkayıcısı olacak” diye göndermez.

*

İmam hatiplerin temel amacı, cenaze yıkayıcısı yetiştirmek değildir.

*

İmam hatiplerin temel amacı, normal liselerde verilmeyen din eğitimi ihtiyacınıkarşılamaktır.

*

Normal liselerde din eğitimi ihtiyacı karşılanmaya başladığı andan itibaren de...

İmam hatiplerin varoluş nedeni de ortadan kalkmıştır.