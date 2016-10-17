Ahmet Hakan: Musul operasyonu için konan onca postaya, laf sokmaya bakınca bir bildikleri var sanıyordum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'in elinden almaya yönelik başlatılan operasyonla ilgili olarak "Operasyonda herkes yer alıyor, ancak çok istememize rağmen biz yer almıyoruz. Onca gürültü, onca nutuk, onca posta koyma, onca azar, onca meydan okuma, onca laf sokma falana bakınca. Ben de 'herhalde büyüklerimizin bir bildiği var, herhalde bunca enerji boşa harcanmıyordur, herhalde bu atarların bir sonucu olacaktır' falan diyordum. Fakat heyhat!" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Üç lider başkanlık sistemini tartışsın" başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hay bin kunduz!

Musul operasyonu yavaştan başladı.

Operasyonda herkes yer alıyor, ancak çok istememize rağmen biz yer almıyoruz.

*

Onca gürültü, onca nutuk, onca posta koyma, onca azar, onca meydan okuma, onca laf sokma falana bakınca...

Ben de “herhalde büyüklerimizin bir bildiği var, herhalde bunca enerji boşa harcanmıyordur, herhalde bu atarların bir sonucu olacaktır” falan diyordum.

*

Fakat heyhat!



Hem ağlıyorlar, hem oy veriyorlar, neden acaba?

Kemal Kılıçdaroğlu yine aynı şeyi yapmış.

Çiftçilerin yakınmalarına karşı...

“Hem ağlıyorsunuz hem de AKP’ye oy veriyorsunuz” demiş.

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Eğer Türkiye’de insanlar, hem olup bitenlerden memnun olmuyor hem de olup bitenlerin sorumlularına oy yağdırmaya devam ediyorlarsa...

Bundan en büyük dersi Kemal Kılıçdaroğlu çıkarmalıdır.

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Kemal Bey, “hem ağlıyorsunuz hem de oyunuzu ağlatanlara veriyorsunuz” demek yerine...

“Bu insanlar neden kendilerini ağlatanlara değil de bize yönelmiyorlar” diye sorsa...

Büyük bir aydınlanma yaşayabilir.