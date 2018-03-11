Ahmet Hakan: Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın tahliyesinde şu üç duyguyu aynı anda yaşadım

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yaklaşık 500 gün tutuklu kalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında verilen tahliye kararı sonrası, üç duyguyu aynı anda yaşadığını söyledi.

"Ahmet Şık ile Murat Sabuncu’nun serbest kalmasına çok ama çok sevindim" diyen Hakan, "Dinde reforma gerek yok ki" başlığıyla yayımlanan (11 Mart 2018) yazısının devamında "Akın Atalay’ın içeride kalmasına ise çok ama çok üzüldüm" ifadesini kullandı. Hakan, sözlerini "Ahmet Şık’ın sözlerini sosyal medyada paylaşan FETÖ’cülerden ise iğrendim" diye noktaladı.

Ahmet Şık ne demişti?

Ahmet Şık, tahliyesi sonrası yaptığı ilk açıklamada "Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim" demişti.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk hâlinin devam edeceğine dikkati çeken Şık, "Bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikate inanann herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Şık, şunları kaydetmişti:

"Hakikate inana herkese çok teşekkür ediyorum. Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizin de sevinmenizi istemiyorum. Öfkeli olmanızı tercih ediyorum, çünkü öfke bizi ayakta tutacak.

Umudumuzu öfkemizle bileyeceğiz, bunu yapmaz isek saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğz. Ben 6 yıl önce yine bir mart ayında içeriden çıkmıştım, bugün yine bir mart ayı. O günden bugüne değişen tek şey faşizmin ortaklarından birinin eksilmesidir. Ama bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının bbiteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikatae inanann herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz."