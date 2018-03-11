T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın tahliyesinde şu üç duyguyu aynı anda yaşadım

"Ahmet Şık'ın sözlerini sosyal medyada paylaşan FETÖ'cülerden iğrendim"

11 Mart 2018 10:37

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yaklaşık 500 gün tutuklu kalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında verilen tahliye kararı sonrası, üç duyguyu aynı anda yaşadığını söyledi.

"Ahmet Şık ile Murat Sabuncu’nun serbest kalmasına çok ama çok sevindim" diyen Hakan, "Dinde reforma gerek yok ki" başlığıyla yayımlanan (11 Mart 2018) yazısının devamında "Akın Atalay’ın içeride kalmasına ise çok ama çok üzüldüm" ifadesini kullandı. Hakan, sözlerini "Ahmet Şık’ın sözlerini sosyal medyada paylaşan FETÖ’cülerden ise iğrendim" diye noktaladı. 

Ahmet Şık ne demişti?

Ahmet Şık, tahliyesi sonrası yaptığı ilk açıklamada "Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim" demişti.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk hâlinin devam edeceğine dikkati çeken Şık, "Bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikate inanann herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Şık, şunları kaydetmişti:

"Hakikate inana herkese çok teşekkür ediyorum. Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizin de sevinmenizi istemiyorum. Öfkeli olmanızı tercih ediyorum, çünkü öfke bizi ayakta tutacak.

Umudumuzu öfkemizle bileyeceğiz, bunu yapmaz isek saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğz. Ben 6 yıl önce yine bir mart ayında içeriden çıkmıştım, bugün yine bir mart ayı. O günden bugüne değişen tek şey faşizmin ortaklarından birinin eksilmesidir. Ama bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının bbiteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikatae inanann herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz."

ETİKETLER

Ahmet HakanMurat SabuncuAhmet ŞıkAkın AtalayCumhuriyet Gazetesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24