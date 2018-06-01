Ahmet Hakan: Muharrem İnce 'bam bam bam' taktiği uyguluyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin 'bam bam bam' taktiği uyguladığını AKP'nin taktiğinin boşa çıktığını söyledi. Hakan, AKP'nin “Meral Akşener bizim için çok zorlu bir rakip olabilir ama biz bu Muharrem İnce’yi havada, karada yeriz” taktiğinin duvara tosladığını yazdı.

Hakan, bugünkü (1 Haziran 2018) köşesinden AKP'nin planına ilişkin olarak şunları yazdı:

Doğru mudur, değil midir?

Bilmiyorum.

Güya Tayyip Erdoğan ve AK Parti, şöyle bir taktik izliyormuş:

- Muharrem İnce öne çıkarılsın.

- Meral Akşener hiç gösterilmesin.

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Tekrar ediyorum:

Hesaplanmış, planlanmış böyle bir taktik söz konusu mu, değil mi?

Bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var:

Eğer gerçekten de “Meral Akşener bizim için çok zorlu bir rakip olabilir ama biz bu Muharrem İnce’yi havada, karada yeriz” hesabına dayalı böyle bir taktik söz konusuysa...

Bu taktik...

Muharrem İnce’nin “taktik maktik yok, bam bam bam” taktiğine toslamış görünüyor.

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Hep söyledim, yine söylüyorum:

Siyaset, mühendisliğe o kadar da elverişli bir alan değildir.