Ahmet Hakan: Muhafazakâr dünyanın siyasal ve tarihsel kodlarını bilmeyenlerin muhafazakârların Ayasofya bayramını anlaması mümkün değil

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Muhafazakâr dünyanın siyasal ve tarihsel kodlarını bilmeyenlerin muhafazakârların Ayasofya bayramını anlaması mümkün değil" yorumunu yaptı.

Hakan, “Ayasofya ibadete açıldı' dendiği anda Muhafazakâr kesimde şunlar oldu: Necip Fazıl’ın Ayasofya’nın ibadete açılmasına büyük anlamlar yüklediği destansı konferansları vardır. Karar alındığı anda işte o destansı konferansları hatırladılar. Necip Fazıl’ın o konferanslarından kesitler paylaştılar. Ta 1965’te Rasim Cinisli’nin başkanı olduğu Milli Türk Talebe Birliği’nin Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik yaptığı eylemler gözlerinin önünden geçti. Eski afişleri, eski haberleri, eski fotoğrafları paylaştılar. Milli Selamet Partisi’nin düzenlediği Fetih mitinglerinde Necmettin Erbakan’ın Ayasofya vurgularını akıllarına getirdiler. Milli Selamet Partili ve Refah Partili günlere gönderme üzerine gönderme yaptılar. 70’li yılların meşhur sloganlarından birisi “Biz biz biz / Fatihlerin nesliyiz” idi... Nesli olmakla övündükleri Fatih Sultan Mehmet’e gururla, gözyaşlarıyla binlerce selam, binlerce saygı yolladılar." ifadesini kullandı.

Hakan, "Muhafazakâr kesimin zihinlerinden hiç ama hiç çıkmayan slogan, hiç kuşkusuz “Zincirler kırılsın / Ayasofya açılsın' sloganıdır. O sloganı, 'Zincirler kırıldı / Ayasofya açıldı' şekline dönüştürdüler.15 Temmuz direnişinin ardından yaşanan heyecana benzer bir heyecan yaşadılar. Sanki İstanbul yeniden fethedilmiş gibi muazzam bir özgüven kazandılar, müthiş bir heyecan dalgası yaşadılar. Kısacası demem o ki: Muhafazakâr dünyanın siyasal ve tarihsel kodlarını bilmeyenlerin... Muhafazakârların Ayasofya bayramını anlaması mümkün değildir." görüşünü savundu.

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