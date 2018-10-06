Ahmet Hakan: MHP'li grubun evinin önüne dayanması, Meral Akşener'e çok büyük kıyak...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP ile İyi Parti arasında yaşanan gerginliğin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'işine yaradığı' yorumunda bulundu.

MHP'li bir grubun perşembe gece Akşener'in evinin önünde toplanmasıyla birlikte 'işin renginin değiştiğini' söyleyen Hakan, "Akşener birdenbire mağdur oldu. Kapıya çıkıp protestocu gruba 'Gelin lan gelin!' diye bağırması, seçimin ardından epey hırpalanan imajının bir parça toparlanmasına yol açtı. Hepsinden önemlisi... Uzun süredir gündem olamayan Akşener, 'küt' diye bir numaralı gündem oldu" dedi.

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan yazısında, Kirazlıtepe'deki Esentepe Camisi'ni cemaatin itirazlarına rağmen yıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de 'son günlerin en başarısız belediye başkanı' ilan etti. Hakan, "Onlarca cami yapmış, kentsel dönüşümde camileri hep öncelemiş bir belediye başkanı olarak... Adını resmen “Cami yıkan belediye başkanı”na çıkardı. Üstelik tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın camiler üstünden CHP’ye yüklendiği bir günde yaptı bunu" yorumunda bulundu.

Hürriyet yazarı, Can Dündar'ın Nobel adaylığı için de şunları söyledi:

"CAN Dündar’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi ile Nilgün Bodur’un Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmesi arasında bir tek ben mi paralellik kuruyorum?"

*Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (6 Ekim) nüshasında yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.