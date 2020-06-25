Ahmet Hakan: Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarının yanına gitmesi süper medeni tutum, benim pek hoşuma gitti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 27 saat sonra baro başkanlarının yanına giden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun süper medeni bir tutum içinde olduğunu savundu. Hakan, "Kim ne derse desin, benim pek hoşuma gitti." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Çok sert tepkiler alacağını bile bile baro başkanlarının Ankara girişinde bekletildikleri yere gitti. Baro başkanlarının kendisinin geldiğini görmeleri üzerine sırtlarını dönmelerine hiç aldırış etmedi. 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunda baro başkanlarının kendisine attığı lafların tümünü sineye çekti. Öfkeyle cevaplar vererek orayı terk etmek yerine baro başkanlarının tüm tepkilerine rağmen orada kalmaya devam etti. Bir kere bile 'Size iyilik de yaramıyor kardeşim' falan türü çiğliklere başvurarak üste çıkmaya çalışmadı. Bu süper medeni tutum..." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı Savunma Yürüyüşü'ne başlayan ve Ankara'nın girişinde polis tarafından engellenen baro başkanları 27 saat sonra kendileriyle görüşmeye gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu eylem alanına sokmadı. Feyzioğlu'na sırtlarını dönen baro başkanları, "Birliğimizi böldünüz, gölge etmeyin" sözleriyle TBB Başkanına tepki gösterdi.

TIKLAYIN | Baro başkanları 27 saat sonra eylem alanına gelen Feyzioğlu'na sırtlarını döndü: Birliğimizi bozdunuz, gölge etmeyin!

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