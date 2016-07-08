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Ahmet Hakan: ODTÜ'nün zekâ dolu pankartlarını, Merkel'in Türkiye'yi kıskandığı gibi kıskanıyorum

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde "İmam hatipler kapatılsın" pankartı açılmıştı

08 Temmuz 2016 14:14

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde açılan pankartları "ODTÜ’lülerden bazıları 'İmam hatipler kapatılsın' diye pankart taşımışlar mezuniyet töreninde. Tamam, kabul. Ama bir şartla: 'ODTÜ kapatılsın' dendiğinde. Ağlamak yok" ifadesiyle eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisine yönelik tepkilere köşesinde yanıt verdi. Hakan, "Merkel'in Türkiye'yi kıskanması gibi, ODTÜ'nün zeka dolu pankartlarını çok ama çok kıskanıyorum" dedi.

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde, Game of Thrones'un Cersei Lannister karakterinin imzasının da yer aldığı "İmam hatipler kapatılsın" pankartı açılmıştı.

Ahmet Hakan'ın, "Bomba imal ederken ölen iki Suriyeli kalifiye miydi?" başlığıyla yayımlanan (8 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Fırsatını bulduğumda anında harcıyorum ODTÜ’yü...

Hatta ODTÜ konusunda Melih Gökçek bile beni destekliyor.

 Dahası bazı ODTÜ’lüler, “Ulan imam-hatipli, bu okula giremediğin için pislik atıyorsun değil mi” diye laf sokuyor. 

Ve işin tuhaf tarafı her defasında ODTÜ’nün önünde diz çökmek durumunda kalıyorum.

* 

Ben galiba...

- Tıpkı Merkel’in Türkiye’yi kıskandığı gibi... ODTÜ’yü çok ama çok kıskanıyorum.

- Tıpkı Almanya’nın bizdeki üçüncü havaalanını kıskandığı gibi... ODTÜ’nün zekâ dolu pankartlarını çok ama çok kıskanıyorum.

 

 

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