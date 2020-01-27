Ahmet Hakan: Meral Akşener tam bir devlet insanı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kandili Rasathanesi verilerine göre Elazığ’da 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeyi ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmasını yorumladı. Hakan, “Tam bir devlet insanı tutumu’ Hem sergilediğiniz tutum için, hem de dilimizi düzeltmemize sağladığınız katkı için teşekkürler Meral Hanım” değerlendirmesinde bulundu.

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Hakan yazısında, “İYİ Parti Lideri Meral Akşener deprem bölgesine gitti. Zerre kadar siyaset yapmadı. İktidara çakmaya tenezzül etmedi.Hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Yaralılara şifa diledi. Birlik beraberlik mesajı verdi. Milletimizin dayanışma çabasını kutladı. ‘Hiçbir ayrışmaya meydan vermeden kenetlenmeliyiz’ mesajı verdi.” İfadesini kullandı.

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