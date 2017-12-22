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Ahmet Hakan: Menderes'ten para dilenen Necip Fazıl'dan 'yol gösterici büyük mürşit' çıkarmaya çalışmayın!

"Büyük şairdir ama dört başı mamur bir düşünce adamı değildir"

22 Aralık 2017 12:21

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Star gazetesinin adına ödül verdiği Necip Fazıl Kısakürek'in eski başbakanlardan Adnan Menderes'ten "para dilendiğini" söyledi. "Necip Fazıl zaaflarıyla, enteresanlığıyla, artılarıyla, eksileriyle, gelgitleriyle falan tipik bir büyük şairdir" diyen Hakan, "Bırakalım artık ondan yol gösterici büyük mürşit çıkarma gayretlerini" dedi.

Hakan'ın "O daireyi 100 bin dolara vermeye hazır Kemal Bey" başlığıyla (22 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Büyük şairdir ama dört başı mamur bir düşünce adamı değildir.

*

- Muhaliftir muhalif olmasına ama Menderes hükümetinden para dilenmekte sakınca görmemiştir.

*

- Aksiyonerdir ama bazen kızınca tuttuğu partiyi terk ediverir.

*

- Tarihçilik yapmıştır ama daha çok tarihten kendine göre yararlanmıştır.

*

- Çok etkileyicidir, çok sürükleyicidir, çok hayran bırakıcıdır ama aynı zamanda fena halde aksidir.

*

- Mücadele azmini hiç yitirmez ama zaaflarını da hiç terk etmez.

*

- Parayı sever ama parayı asla tutmaz.

*

Kısacası...

Necip Fazıl...

Zaaflarıyla, enteresanlığıyla, artılarıyla, eksileriyle, gelgitleriyle falan...

Tipik bir büyük şairdir.

*

Yani demem o ki...

Bırakalım artık ondan...

“YOL GÖSTERİCİ BÜYÜK MÜRŞİT” çıkarma gayretlerini...

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