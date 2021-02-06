Ahmet Hakan: Melih Bulu’nun yerinde olsaydım protesto gösterisi yapan öğretim üyelerinin yanlarına gidip, “Bu dünyadaki en mutlu kişi sevmeyi bilendir” şarkısını söylerdim

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlayan protestolara ilişkin görüşlerini ifade etti.

“Melih Bulu’nun yerinde olsaydım protesto gösterisi yapan öğretim üyelerinin yanlarına gidip, ‘Bu dünyadaki en mutlu kişi sevmeyi bilendir’ şarkısını söylerdim” diyen Hakan, yazısında ayrıca Prof. Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptığına vurgu yaptı. Hakan, Melih Bulu’nun yerinde olsaydım başka üniversitelerin rektörlerine, ‘Siz de aynı yöntemle atanmadınız mı? Niye benimle dayanışmıyorsunuz? Niye ölü taklidi yapıyorsunuz?’ diye sitem ederdim” dedi.

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