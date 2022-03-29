Ahmet Hakan: Manda yoğurdu, bir çay kaşığı bal, iki üç hurma, biraz yulaf ezmesi sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar değil

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her gece yatmadan yediğini söylediği manda yoğurdu, bal, hurma ve yulaf ezmesi için muhalefetin maliyet hesaplaması yapmasının ardından, bu dörtlünün sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar olmadığını söyledi.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkes şunu bilir:

Üç kaşık manda yoğurdu... Bir çay kaşığı bal... İki üç hurma... Azıcık da yulaf ezmesi...

Sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar değildir.

Manda yoğurdu, yulaf ezmesi falan... “Ben her akşam azıcık rahatlamak için iki kadeh Hibiki yuvarlıyorum” diyen adamın yaptığı masrafın yanında devede kulak kalır.

Yapmayın, etmeyin. Muhalefet yapılacak konularda muhalefet yapın. Muhalefet yapılmayacak konularda muhalefet yapmayın.

Ya da siz bilirsiniz. Hangi konuda muhalefet yapıp yapmayacağınıza siz karar verin. Ama sonra “Vatandaş bizim samimiyetimize inanmıyor” diye ağlaşmayın."

TIKLAYIN - Erdoğan: Her akşam yatarken manda yoğurdu, medine hurması, kestane balı ve yulaf karışımı yerim, şifa…

TIKLAYIN - Bekir Ağırdır: Manda yoğurdu, kestane balı formülü seçmen gerçekliğinden kopmak demek