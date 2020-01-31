Ahmet Hakan'dan Kızılay’a: Sen yardım transfer ofisi misin?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Başkentgaz’ın Ensar Vakfı'na yurt inşaatı yapılması karşılığında Kızılay'a yaptığı bağışı bugünkü köşesine taşıdı. Hakan, "İster, istediği yere de bağışlar. Keyfi bilir. Ayrıca yaptığı bu bağışı vergiden de düşmek istiyor. Bunu da ister. Yasal hakkıdır.Sorun buralarda değil. Sorun bu iş için Kızılay’ın kullanılmasında!" görüşünü savundu.

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Hakan, "Kızılay da bu talebe karşılık olarak... 'Yahu ben senin transfer ofisin miyim?' demiyor. 'Ensar Vakfı’na bağış yapacaksan git doğrudan yap, beni niye alet ediyorsun?' demiyor. 'Verdiğin parayı vergiden düşmek için git kendine başka bir yol bul' demiyor. Bunun yerine 'Hay hay' diyerek 'transfer ofisi' muamelesi görmeyi içine sindiriyor." düşüncelerini dile getirdi.

Hakan yazında şunları kaydetti:

Bütün bunlar şundan kaynaklanıyor:

Milletin gözbebeği gibi baktığı bir kurum olan Kızılay’a, Kızılay’ı yönetenler millet gibi bakmıyor da ondan.

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Ne olmuştu?

Elazığ'daki depremden sonra dikkatlerin odaklandığı Kızılay'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Celal Eren Çelik, Ankara'da belediye şirketi olarak kurulan ve sonra özelleştirilen Başkentgaz'ın 2017'de Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptığını, ancak bağışın ilginç bir koşul içerdiğini kanıtladı. Belgeye göre, Başkentgaz, bağışı, paranın 75 bin dolarını Kızılay'ın alması, kalan 7 milyon 925 bin dolarını da çocuk istismarı iddialarıyla da gündeme gelen Ensar Vakfı'na yurt inşaatı yapılması için transfer etmesi koşuluyla yaptı.

Mevzuata göre, Kızılay'a yapılan bağışların yüzde 100'ü vergiden muaf. Yapılan bağışta hiçbir vergi kesintisi olmuyor. Aynı bağışın doğrudan Ensar Vakfı'na yapılması durumunda ise bağışların ilgili şirketin kazancının ancak yüzde 5'ini geçmeyen kısmı gider olarak vergiden mahsup edilebiliyor. Böylece Kızılay aracı kılınarak vergi kesintisi olmaksızın para Ensar Vakfı'na aktarılabildi. Ancak, ‘şartlı bağış'ı yapan Başkentgaz'ın yüksek kazançlı bir şirket olması nedeniyle, vergi çıtasına takılmama ihtimaline de işaret ediliyor. Her durumda, Ensar Vakfı, yurt inşaatında kullanabileceği gibi istediği gibi değerlendirebileceği bir parayı Kızılay aracılığıyla Başkentgaz'dan aldı.