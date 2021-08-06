Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun THK'ya gitmesi çok iyi oldu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "laçka" olarak nitelendirdiği Türk Hava Kurumu'na ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Kılıçdaroğlu'nun THK'ya gitmesi çok iyi oldu" dedi.

Hakan, yazısında "Yangının ta en başından beri dile getirilen bir tez var. Şöyle bir tez: Türk Hava Kurumu’nun elinde uçmaya hazır bekleyen yangın söndürme uçakları var. Fakat ne hikmetse o uçakların yangına müdahale etmesi sağlanmıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önemli isimleriyle birlikte THK’ya gitti. THK yetkililerinden bilgi aldı, inceleme yaptı. Ve şu sonuç ortaya çıktı: THK’nın elinde mevcut yangına anında müdahale edebilecek tek bir uçak bile yok. Mevcut uçakların eksikleri var ve bakıma muhtaç. Yani THK’nın şu anda elinde yangına müdahale için hazır bekleyen uçak yok. İşte gelmiş geçmiş tüm THK yönetimlerinin THK’yı içine sürüklediği laçkalık tam da budur. Şu yangın bitsin. İlk işimiz bu laçkalığın hesabını sormak olmalı" ifadelerini kullandı.

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