Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu, aday belirleninceye kadar muhalefet t blokuna mensup kişilere saç baş yolduracak

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Adayımız popüler biri olmayacak" açıklamasına ilişkin olarak, "Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleninceye kadar... Muhalefet blokuna mensup kişilere saç baş yolduracak. Bir umutla iktidarın değişmesini bekleyenleri depresyondan depresyona sokup perişan edecek." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, Kılıçdaroğlu'nun "Genel başkanlar alfabetik düzene göre oturabilir" açıklamasına da değinerek, “Oturma düzeninin ne önemi var kardeşim. Böyle bir tartışma konusu olur mu? İsteyen istediği yere oturur. Ben en sona oturacağım” diyerek bu tatsız konuyu kapatmak yerine... Dallandırıp budaklandırmak da neyin nesidir Allah aşkına? İkisinin bileşkesi olarak söyleyeceğim ise şudur:İşte geldik gidiyoruz. Vallahi öğrenemeyecek bu işleri, billahi öğrenemeyecek." düşüncesini dile getirdi.