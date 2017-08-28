Ahmet Hakan: Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit, garibanlar parasını alamazken sen lüks içinde yaşıyorsun

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2001 yılında yaşanan kriz sırasında batan ve TMSF’ye devrinin engellenmesi dolayısıyla mudilerinin 16 yıldır ödeme alamadığı İhlas Finans Bankası'nın sahibi Mücahit Ören hakkında yazdı. Ören'in "İhlas Finans'ı 'FETÖ' batırdı" iddiasına tepki gösteren Hakan, "Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit! İhlas Finans’ı FETÖ batırdıysa... FETÖ’nün yaptığı bu alçaklığın ceremesini vatandaş çekti. Sana olan bir şey yok ki! Gariban vatandaşlar, tam 16 yıldır, sana kaptırdıkları paraları alamazken... Sen bir elin yağda, bir elin balda, lüks ve sefahat içinde yaşıyorsun" dedi.

Hakan, Cumhuriyet gazetesi çalışanı Güray Öz'ün ByLock kullanan pideciden pide siparişi yaptıkları gerekçesiyle tutuklanıp, Konya'da Belediye Başkanı'nın kayınbiraderinin serbest bırakılmasına da tepki gösteriyor. Bu durumla ilgili olarak konuşan Hakan, eski başbakan Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'na "Sizin adalet ve vicdan duygunuza dokunmuyor mu?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın "Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Amerikalı Mücahit Ören, gazetesinde ağlıyor, ağlaşıyor.

Vatandaşın parasını vermek yerine gözyaşı döküyor.

Neymiş?

- İhlas Finans’ı FETÖ batırmışmış.

- Her şey FETÖ’nün yüzündenmiş.

- Amerikalı Mücahit’in hiç kabahati yokmuş.

*

Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit!

İhlas Finans’ı FETÖ batırdıysa...

FETÖ’nün yaptığı bu alçaklığın ceremesini vatandaş çekti.

Sana olan bir şey yok ki!

Gariban vatandaşlar, tam 16 yıldır, sana kaptırdıkları paraları alamazken...

Sen bir elin yağda, bir elin balda, lüks ve sefahat içinde yaşıyorsun.

Senin sadece Bodrum’daki yazlık villan bile 7 milyon Euro değerinde.

Sonuç?

Ağlayan da sensin, eğlenen de sensin...

İnsan “Bari ağlamayı garibana bırakayım” der.

Şu haline bak:

Hem milletin parasını ödemiyorsun, hem keyfine bakıyorsun, hem de ağlıyorsun.

*

Vay arkadaş!

İşe bak sen ya!

Bu ne utanmazlıktır yahu!

Bu denli pişkin olabilmek için Kaliforniya mücahidi olmak gerekiyor galiba!

Şöyle bir siyasete acil ihtiyaç var

- Alparslan ile Atatürk arasında köprü kuran...

- Malazgirt’i Büyük Taarruz’dan ayırmayan...

- Atatürk kadar Alparslan’a, Alparslan kadar Atatürk’e sahip çıkan...

- Malazgirt ile Büyük Taarruz arasındaki ruh kardeşliğini gören...

- Alparslan ile Atatürk arasında tercih yapmayı reddeden...

- Malazgirt’i Büyük Taarruz ile Büyük Taarruz’u da Malazgirt ile yarıştırmayan...

Bir siyasete ihtiyaç var.

Ahmet Davutoğlu'na adalet ve vicdan sorusu

ByLock kullanan pideciden pide siparişi yaptıkları gerekçesiyle gazetecileriçeride tutulurken...

Konya’da belediye başkanının kayınbiraderinin ByLock kullandığı iddiasıylagözaltına alınıp serbest bırakılması...

Sizin adalet ve

vicdan duygunuza dokunmuyor mu?

*

Konya’nın manevi mirasına sahip çıkma kararlılığında olduğunu ifade eden bir siyasetçi olarak...

O manevi mirasa münasip bir şekilde...

Bu konudaki adaletsizlik ve vicdansızlık karşısında susmamanız gerekmez mi?