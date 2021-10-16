Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru tüyolar verilmiş

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek için Merkez Bankası'na giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adaylığını benimsetmek için doğru tüyolar aldığı" görüşünü savundu.

Hakan, yazısına "Önceleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP ve muhalif tabanda cumhurbaşkanı adayı olarak benimsenmesi, çok zor görünüyordu. Fakat çalıştı, çabaladı, çırpındı, polemiklere girdi, mutfağa daldı, “Ben sizin demokrat amcanızım” dedi, sosyal medyada atağa kalktı, faaliyetini arttırdı falan... Ve tabandaki tepkisellik, bir tık kırıldı. En azından bazıları, eski sertlikte itiraz etmiyorlar Kılıçdaroğlu’nun adaylığına" dedi.

Hakan şöyle devam etti:

"Dün 'Merkez Bankası’na gideceğim' falan deyince... İçimden şöyle dedim: Kılıçdaroğlu, adaylığını benimsetmek için doğru tüyolar alıyor. Böyle giderse Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden pek kimse kalmaz."

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