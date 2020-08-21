Ahmet Hakan: Kadıköy’de kadının polisler tarafından yakalandığında tekme atarak “Bırakın beni” diye bağırarak direnmesi yanlış

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Kadıköy’de maske takmadığı gerekçesiyle bir kadına sert müdahalede bulunan polislerin açığa alınmasını yorumladı.

Görüntüleri izlediğini belirten Hakan,"Kadının yanlışları: Maske takmayarak herkesin hayatını tehlikeye atması... Yanlış. Maske denetimi yapan polislerden kaçması... Yanlış. Polisler tarafından yakalandığında tekme atarak ve 'Bırakın beni' diye bağırarak direnmesi... Yanlış." görüşünü savundu.

Hakan, "Polisin yanlışları: Daha profesyonelce bir yaklaşım sergilememeleri... Yanlış. Zor kullanarak müdahaleden önce başka yöntemler denememeleri... Yanlış. Olayın psikolojik yönlerini hesaba katmamaları... Yanlış." ifadesini kullandı.

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