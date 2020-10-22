Ahmet Hakan: İyi Parti’de şu ana kadar yapması gerekeni yapan tek isim Buğra Kavuncu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü imasında bulunmasının ardından başlayan tartışmalarda yapılması gerekeni yapan tek ismin Kavuncu olduğunu belirtti.

Hakan, "Şu aşamadan sonra İyiParti, şu iki şeyi yapmak zorunda. Bir: Ümit Özdağ’ın ortaya attığı iddialarla sonuna kadar hesaplaşmalıdır. Her ithamına, her suçlamasına tek tek cevap vermelidir. 'Öyle olmamıştır, böyle olmuştur' demelidir. Tek bir boşluk bile bırakmamalıdır. 'Herkesin ithamına cevap mı vereceğiz?' yaklaşımı, bu durumda asla geçerli olamaz. Çünkü Ümit Özdağ, 'herkes' değildir. İçeriden, hem de en içeriden konuşan biridir." görüşünü savundu.

Hakan, "İki: İyi Parti’den şimdiye kadar gelen açıklamalardan benim anladığım şudur: İyi Parti yönetimi, Ümit Özdağ’ı... Partinin yükselişinin önünü kesmek için kullanılan bir aparat olarak görmektedir. İktidarın yönlendirmesiyle hareket eden bir hain olarak görmektedir. Bunlar yenilir yutulur şeyler değildir. Partinin böyle gördüğü bir isim hakkında şu ana kadar hiçbir işlem yapmaması akıl alır gibi değildir." düşüncesini dile getirdi.

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