Ahmet Hakan: İyi ki bu mıymıntı şarkıyı CHP'ye vermemiş besteci bey...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeni Türkü grubunun eski üyesi Cengiz Onural'a yönelik olarak "İyi ki bu mıymıntı şarkıyı CHP'ye vermemiş besteci bey" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Türkü'nün "Baba bir masal anlat bana" adlı şarkısını, referandum kampanyasında kullanmak üzere grup üyelerinden istemişti. Ancak şarkının bestecisi Cengiz Onural, "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim" demişti. Kılıçdaroğlu'nun Onural'a tepkisi ise, "Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de, sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum" olmuştu.

Ahmet Hakan'ın "CHP son düzlükte dümeni evete kırdı" başlığıyla yayımlanan (6 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Kavga etmiyorlardı/ Polemikten kaçınıyorlardı/“Sayın Cumhurbaşkanı” diyorlardı/“AK Partili kardeşlerimiz” diyorlardı/“Hayır diyen de evet diyen de bizimdir” diyorlardı/ Bayraklarını çıkarmıyorlardı/Particilik yapmıyorlardı/Miting bile yapmıyorlardı/Düşük profil gidiyorlardı/Kutuplaşma isteyenlere koz vermiyorlardı/Görünmez olmaya çalışıyorlardı/Dikkat çekmemeye özen gösteriyorlardı.

Kısacası...



Akıllıca hareket ediyorlardı.



Ama daha fazla dayanamadılar.



Saçma sapan bir denize dökme lafı edip karşı tarafa “al da at” pası vererek...

Kendilerine şarkı vermeyen sanatçıya “korkak” falan diye çemkirerek...

Durup dururken ve hiç gereği yokken “kontrollü darbe” geyiği çevirerek...

Yine kanıtlayamayacakları türden gereksiz iddiaları dillendirerek...



Dümeni resmen ‘evet’e kırdılar.



İşte bu durum nedeniyle...



Evet hazzın doruklarında, evet mutlu, evet moral dolu, evet kahkaha atıyor, evet bingo diyor, evet “ha şöyle” yapıyor.



Hayır öksüz, hayır yetim, hayır golü yemiş, hayır ihanete uğramış, hayır gariban, hayır mağdur, hayır sahipsiz, hayır tek başına.

"Bana bir masal anlat" şarkısından olmazdı o iş



Yeni Türkü’nün bütün şarkılarının meftunuyum.

“Bana Bir Masal Anlat” şarkısı hariç.



Bana fazlasıyla...

Yapay, mıymıntı, beyaz, gamsız, duyar kasan bir şarkı gibi gelir.



Dinlemeye bile dayanamam.



İyi ki bu mıymıntı şarkıyı CHP’ye vermemiş besteci bey...



Çünkü o şarkıdan referandum şarkısı olmazdı.