Ahmet Hakan: İyi ama nedir bu açıklamalara doymamalar, yeter Portakal yeter

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fox TV'den ayrılarak emekli olacağını duyuran Fatih Portakal'ın açıklama yapmaya devam etmesini eleştirdi.

Hakan, "Fatih Portakal adlı arkadaşımız... Kendi isteğiyle bırakmadı mı işi? Bıraktı. 'Bunaldım yahu bunaldım' demedi mi? Dedi. Bir balıkçı kasabasına yerleşeceğini söylemedi mi? Söyledi. 'Çekip gidiyorum buralardan efeler gibi' çekmedi mi? Çekti." ifadesini kullandı.

Hakan, "İyi ama nedir bu açıklamalara doymamalar... İyi ama nedir bu gözü arkada kalmışlıklar... İyi ama nedir bu sürekli ayrılığın nedenini anlatmalar... İyi ama nedir bu bırakıp gitmişliği bir türlü bırakıp gidememeler... İyi ama nedir bu ayrılık olayından yürümeye devam etmeler... Zorla mı bıraktırdılar sana kardeşim? Ne güzel aslanlar gibi çekip gitmişsin. İki dakika sürdürsene şu klasını." görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın