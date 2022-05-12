Ahmet Hakan: İmamoğlu'nun düşüşü, CHP'de "bir iyi bir kötü yanı var" diye yorumlanıyormuş

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle yaptığı Karadeniz gezisi ve sonrasında yaptığı açıklamaları tartışılmaya devam ederken, CHP Genel Merkezi'nde bu konunun nasıl değerlendirildiğini yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun düşüşte olduğunu söyleyen Hakan, "Aldığım bilgiye göre... 'Olayın bir iyi, bir de kötü tarafı var' diye yorumlanıyormuş" dedi.

Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"İyi tarafı: Genel Merkez’de İmamoğlu’nun kişisel adaylık iddiasını geriletecek denli büyük bir kriz yaşamasına olumlu bakılıyor ve 'Bu iyi' deniyormuş.

Kötü tarafı: CHP’li önemli bir belediye başkanının aşırı yıpratılmasının CHP’nin genel imajına olumsuz etki yapacağı söyleniyor ve 'Bu kötü' deniyormuş.

CHP, bir kıvam peşinde yani.

Adaylık için ortaya çıkamayacak kadar çöküş yaşasın ama bu çöküş, CHP’yi olumsuz etkileyecek noktalara varmasın.

Kişisel yorumum: Siyaset zor bir iş. CHP’de siyaset yapmak ise çok, çok, çok, çok daha zor bir iş."

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TIKLAYIN - Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi tartışmaları, CHP yönetimi tarafından nasıl yorumlandı?