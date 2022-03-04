Ahmet Hakan: İlle de Rusyacı ya da Batıcı mı olacağız; benim yolum üçüncü yol

"Savaşta iki yol var gibi" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, Rusya'nın saldırganlığına itiraz eden ve ateşkes isteyen "üçüncü yol"u tercih ettiğini söyledi.

"Bir: Ya mahcup ya da aleni Rusya yanlısı olacaksın. İki: Ya da fena gaza gelmiş Batıcılar gibi takılacaksın.

Rusya yanlısı olduğun anda... Yapman gerekenler şunlar: Rusya’nın saldırganlığına kılıf bulmak zorundasın. “Ama NATO da Putin’in burnunun dibine kadar gelerek adamı kışkırttı” falan türü argümanlara sarılacaksın. Ukrayna’da ölen çocukları görmeyeceksin.

Batıcı olduğun anda... Yapman gerekenler şunlar: Ateşin susmasından, kanın durmasından, barışın gelmesinden ziyade Putin’in pes ettirilmesini isteyeceksin. Derdin aslında Ukrayna olmayacak, kanın durması olmayacak. Derdin Rusya’nın diz çökmesi olacak.

Oysa bir üçüncü yol da var. Rusya’nın saldırganlığına şiddetle itiraz eden... Derhal ateşkesin sağlanmasını talep eden... İki tarafın da durmasını isteyen... Müzakere masasının kuvvetlenmesini arzu eden... Daha fazla kanın akmamasına kendini adayan... Bir yol. Benim yolum... İşte bu üçüncü yoldur."

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