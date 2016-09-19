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Ahmet Hakan: İlahi Hulusi Akar, keşke yanı başınıza kadar sızan hainleri ayırt etmesini bilebilseydiniz

"Keşke siz de asil milletimiz gibi feraset sahibi olsaydınız..."

19 Eylül 2016 10:34

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 'Gaziler Günü' nedeniyle yayımladığı mesajı eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "İlahi Hulusi Akar generalim! Keşke siz de asil milletimiz gibi feraset sahibi olsaydınız da... Yanı başınıza kadar sızan hainleri ayırt etmesini bilebilseydiniz" dedi. Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, emir subayının da aralarında bulunduğu cuntacılar tarafından rehine alınmıştı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

İlahi Hulusi Akar Paşa

 

Hulusi Akar Paşamız, “Gaziler Günü” nedeniyle bir mesaj yayınlamış. Şöyle diyor:

“Asil milletimiz tarihin her döneminde vatansever Türk ordusu ve onun fedakâr mensupları ile şerefli üniformanın ardına gizlenmek isteyen hainleri büyük bir ferasetle her zaman ayırt etmiştir.”

İlahi Hulusi Akar generalim!

Keşke siz de asil milletimiz gibi feraset sahibi olsaydınız da...

Yanı başınıza kadar sızan hainleri ayırt etmesini bilebilseydiniz.

Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın

 

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