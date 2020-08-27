Ahmet Hakan: İktidar bu denli baskın yapıda olmasa Fatih Portakal’ların bu kadar erken emekli olmasına da gerek kalmayacaktı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, FOX TV'den ayrılarak emekliliğini isteyen Fatih Portakal'a ilişkin, "İktidar bu denli baskın yapıda olmasa Fatih Portakal’ların bu kadar erken emekli olmasına da gerek kalmayacaktı" yorumunu yaptı.

Hakan, "Bir haber sunucusunun, neredeyse kendisine umut bağlanmış bir 'muhalif lider' pozisyonuna gelebilmesi hangi düzenin ürünüdür. Cevap veriyorum: Şu üç ayaklı düzenin ürünü: Birinci ayak: Tarafgirliğe meyletmiş bir medya ortamı, ikinci ayak: Hayli baskın ve güçlü bir iktidar yapısı, üçüncü ayak: Etkisiz eleman bir muhalefet..." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Yani demem o ki... İktidar bu denli baskın yapıda olmasa... Muhalefet, muhalefet görevini doğru düzgün yapabilse...- Medya iktidarın ya da muhalefetin sözcülüğüne soyunmasa... Emeklilikte yaşa takılanların memleketinde Fatih Portakal’ların bu kadar erken emekli olmasına da gerek kalmayacaktı." ifadesini kullandı.

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