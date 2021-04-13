Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "İktidarın şu ikisini yapması zorunlu" diyerek, muhalefetin gündeme getirdiği Merkez Bankası'nın rezervlerine ve Kanal İstanbul'a işaret etti.

Hakan, "Soru, '128 milyar dolar nerede' diye sorulunca... 128 milyar dolar iç edildi algısı yaratılıyor. Muhalefet, bu algıya oynuyor. İktidar '128 milyar dolar nerede' sorusuna, sorunun içerdiği tuzağa düşmeden ama sorunun yarattığı algıyı darmadağın eden, zekice bir cevap geliştirmek zorunda" dedi.

Altan, muhalefetin karşı çıktığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesine ilişkin ise, "Bu projeyle ilgili çok radikal, çok farklı, çok ikna edici bir büyük kampanya şart. İtirazlara cevap yetiştirmeye çalışan bir yaklaşımın dışında bir yaklaşımdan söz ediyorum. Bu zamana kadar böyle bir çalışma yapılmadı. İktidar cephesi, bu çalışmayı yapmak zorunda" yorumunu yaptı.

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