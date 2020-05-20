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Medya

Ahmet Hakan: Hürriyet, evden çalışmayla da çıkabiliyormuş, kurumsal yapımıza inanılmaz ölçüde tasarruf imkânı sağlamış oluyoruz

"Bu bir devrimdir"

20 Mayıs 2020 07:15

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gazetenin evden çalışmayla çıkabildiğini, kurumsal yapıda da tasarruf imkânı sağladığını belirtti. Hakan, "Bu bir devrimdir" yorumunu yaptı.

Hakan "Hürriyet'in Arka Köşesi" bölümünde, "Şu virüs belası bize gösterdi ki... Hürriyet, evden çalışmayla da çıkabiliyormuş. Toplantılarımızı yapıyoruz, iletişimde hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Sayfa yapım aşamalarının her anını izleyebiliyoruz manşetleri belirleyebiliyoruz. Trafikte iki saat geçirmiyoruz, ofis hayatının yol açtığı sorunlarla boğuşmuyoruz... Hepsinden önemlisi, kurumsal yapımıza inanılmaz ölçüde tasarruf imkânı sağlamış oluyoruz. Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum: Bu bir devrimdir." düşüncesini dile getirdi. 

Hakan, "Ve biz bu devrimi, pandemi olayı bittikten sonra da herhangi bir karşı devrime fırsat tanımadan sürdürmenin yollarını konuşuyoruz, tartışıyoruz, belirlemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı. 

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