Ahmet Hakan: Hiçbir foto muhabiri Cumhurbaşkanı'na ‘Yok abi, kalsın, ben sana karşıyım’ demez, diyemez

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, foto muhabiri Ara Güler’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını çekmesi üzerine Güler için neden “dönek” dendiğini sorarken, “Hiçbir foto muhabiri Cumhurbaşkanı'na ‘Yok abi, kalsın, ben sana karşıyım’ demez, diyemez” dedi. Hakan, Güler'in nefrete kurban edildiğini söylerken, "Ayıp değil mi, yazık değil mi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ı arayarak Cumhurbaşkanı'nın birkaç fotoğrafını çekmek istediğini söyledi.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te bugün (21 Aralık 2015) yayımlanan “Ara Güler müdaafası” başlıklı yazısı şöyle:

ARA Güler, ne zaman çıkmış da siyasi bildiriler ve ideolojik manifestolar falan ortaya koymuş ki...

Cumhurbaşkanı’nın fotoğraflarını çekince...

Adama “dönek” deniliyor?

*

Ara Güler, kendisine “sanatçı” diyenlere...

“Yürüyün gidin, ben sanatçı değilim, ben foto muhabiriyim” diyen bir adamdır.

Cumhurbaşkanı, “Gel benim fotoğraflarımı çek” dediğinde...

Hiçbir foto muhabiri “Yok abi, kalsın, ben sana karşıyım” demez, diyemez.

Bu kadar basit bir gerçeği idrakten yoksun muyuz?

*

Ara Güler portre fotoğrafı çekmeyi sever.

Siyasetçi fotoğrafı çekme fırsatı doğduğunda...

Asla hayır demez.

Bülent Ecevit’in fotoğraflarından oluşan koca bir kitabı var adamın, iki yıl peşinden koşmuş Ecevit’in...

Ne yani?

Ülkenin son 14 yılına damgasını vuran bir siyasetçinin fotoğraflarını çekmesin mi?

Bundan daha doğal ne olabilir?

*

Ara Güler “Ben hayatımın fotoğraflarını çekmişim zaten çekeceğim kadar” diyecek ve fotoğraf makinesini bir tarafa bırakacak bir adam değildir.

Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın fotoğraflarını çekme fırsatı doğduğunda...

Gider ve çeker.

Bu azim de ancak takdir ve saygıyla karşılanır.

*

Neden ille de Ara Güler’in Tayyip Erdoğan’a yaranmaya çalıştığını düşünüyoruz ki?

Ne yani?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim fotoğraflarımı Ara Güler çekmeli” diyerek...

Ara Güler’i yüceltmiş olmuyor mu?

Olaya neden böyle bakmıyoruz, bakamıyoruz ki?

*

Tamam, anladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan nefret ediyorsunuz.

İyi ama koskoca Ara Güler’i, neden bu nefretinize kurban ediyorsunuz ki?

Ayıp değil mi?

Yazık değil mi?

Kemal Bey’in de fotoğrafını çekmişti

Kemal Kılıçdaroğlu, bir sohbetimiz sırasında “Ara Güler’in fotoğraflarımı çekmesini çok isterim” demişti.

Kemal Bey’in bu isteğini Ara Güler’e iletmiştim.

Hiç ikiletmeden “Hay hay” demişti, “Tabii çekerim” demişti, “Memnuniyetle” demişti.

*

Sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile Ara Güler’i buluşturdum Florya taraflarında.

Ara Güler, hiçbir yapmacıklığa yer vermeden, mesafe duygusunu koruyarak ve tamamen yaptığı işe odaklanarak çekti fotoğrafları...

Kemal Bey de olağanüstü bir saygı gösterdi Ara Güler’e.

*

Yani demem o ki...

Ara Güler bir foto muhabiridir.

Dün Kemal Bey’in fotoğraflarını çeker, bugün Tayyip Bey’in...

*

Hatta istesinler...

Yarın, Devlet Bey ile Selahattin Bey’i de çeker.

*

Zaten çekmezse...

Ara Güler olmaz ki.

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