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Ahmet Hakan: Hey gidi Albert Einstein, CHP kurultaylarını görseydin, "Ulan yine mi haklı çıktım" derdin

"Bu CHP, adama kafayı yedirtir vallaha"

05 Şubat 2018 12:12

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayı değerlendirdi. Hakan, Albert Einstein dayımızın meşhur bir sözü vardır. Şöyle der, 'En büyük hata şudur: Hep aynı şeyi defalarca yapmak ve her defasında farklı sonuç beklemek'. Hey gidi Albert Dayı hey! CHP kurultaylarını görseydin 'Ulan yine mi haklı çıktım' derdin" ifadesini kullandı. 

Ahmet Hakan'ın "Atatürkçülük yapılacak zamanda, Atatürkçülük yapmaktan kaçınmak" başlığıyla yayımlanan (5 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şu CHP, gerçekten çok acayip bir parti...

*

Atatürk’ün adının kullanılarak...

Özgürlüklerin kısıtlandığı, çeşitliliğin ve renkliliğin boğulmaya kalkıldığı, demokrasinin önünün kesildiği, söz söyleme hürriyetinin engellendiği dönemlerde...

En hızlı Atatürkçü parti CHP idi...

*

- Atatürk’ün kıymetini anlamayan tek bir kişinin bile kalmadığı...

- Atatürk’e laf eden Fesli Kadir’e “deli” muamelesinin çekildiği...

- Ortadoğu’yu gördükçe “Ah Atatürk” diye inlemelerin duyulduğu...

- Irak’taki mollaların bile “Bize Atatürk gibi lider lazım” dediği...

- Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin bile Atatürk’ü keşfettiği...

Günlere eriştik.

*

Bakıyoruz CHP’ye...

Var gücüyle Atatürkçülük yapmak yerine...

Yok “yeni CHP” idi, yok şuydu, yok buydu falan diye bin türlü fantezi peşinde koşuyor.

*

Bu CHP, adama kafayı yedirtir vallaha.

Bak ne diyor Albert Dayı

Albert Einstein Dayımızın meşhur bir sözü vardır.

Şöyle der:

“En büyük hata şudur: Hep aynı şeyi defalarca yapmak ve her defasında farklı sonuç beklemek.”

Hey gidi Albert Dayı hey!

CHP kurultaylarını görseydin...

“Ulan yine mi haklı çıktım” derdin.

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Ahmet HakanTayyip ErdoğanCHPAKPAtatürkçülük

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