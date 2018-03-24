T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak olan yine bana olacak

"Zaten biliyordum da bir kez daha fark ettim"

24 Mart 2018 11:15

Doğan Medya Grubu bünyesindeki Hürriyet'ye yazar olan Ahmet Hakan, grubun Erdoğan Demirören'e satışı sonrası "satış" demeden yaşananları değerlendirdi. Birçok soruya muhatap olduğunu söyleyen Hakan, "Annenin dediği gibi herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?" diye soru yönelten Hakan, "Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır" ifadesini kullandı.

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan'ın satış kararı, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor.

Ahmet Hakan satışı değerlendirdiği yazısında muhatap olduğu soruları yazdı. Hakan'ın "Bugünlerde en fazla işittiğim sorular ve verdiğim cevaplar" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- SORU: Neler oluyor?

- CEVAP: Hayırlısı be gülüm!

*

- SORU: Peki şimdi ne olacak?

*

- CEVAP: Bilemiyorum Altan.

*

- SORU: Annenin dediği gibi... Herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?

*

- CEVAP: Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır.

*

- SORU: Bunca düşmanı ne ara biriktirdin?

*

- CEVAP: Her zaman mütevazı olmaya gayret etmişimdir ama bu konuda mütevazı olamayacağım: Düşman sayısı arttırmakta üstüme yoktur!

*

- SORU: Var mı bir dedikodu?

*

- CEVAP: Yetti gayrı! Günde en az 78 kez duyduğum bu sorudan artık fenalık geldi.

*

- SORU: Ne hissediyorsun?

*

- CEVAP: Kedili, mutlu, huzurlu.

*

- SORU: Bundan sonrası için planın ne?

*

- CEVAP: Mutlu olmak ve mutlu kalmak.

*

- SORU: Günlerin nasıl geçiyor?

*

- CEVAP: Medyanın geleceğine dair yapılan kaynana zırıltısı makamındaki medya analizlerine maruz kalmamak için azami gayret göstererek...

*

- SORU: Bu süreçte neyi öğrendin?

*

- CEVAP: Zaten biliyordum da bir kez daha fark ettim: İnsan denilen varlık gerçekten aşırı kıskanç, hakikaten aşırı intikamcı, fevkalade kötü ve fevkalade tamahkâr...

 

ETİKETLER

ahmet hakanolan bana olacakhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24