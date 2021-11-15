Ahmet Hakan: Helalleşme iyidir, bu kavrama dayalı her türlü atak, canı gönülden desteklenmelidir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını duyurmasıyla ilgili olarak, "Helalleşme iyidir" dedi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"'Bizim de hatalarımız oldu' diyerek helalleşme kampanyası başlatacağını açıkladı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Niyet sorgulaması yapmaya, dudak bükmeye, küçümsemeye, etkisizleştirmeye hiç gerek yok.

'Helalleşmek', bizim kültürümüzün en güzel kavramlarındandır.

Ve bu kavrama dayalı her türlü atak, canı gönülden desteklenmelidir."

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