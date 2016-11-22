T24 LogoT24 Logo
Medya

Ahmet Hakan: "HDP'li vekilleri biz değil, FETÖ tutuklamıştı" diyebilirler!

"Ahmet Türk'ün gözaltına alınması, umutsuzluğumuzu artırmaktan başka bir işe yaramayacak"

22 Kasım 2016 11:39

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aralarında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 10 HDP milletvekilinin tutuklanmasıyla ilgili olarak "'Pat' diye tutukladılar HDP’nin önemli isimlerini. İyi ama ya bu tutuklamalar, 'mağduriyet' üzerinden yeni bir kitlesel kenetlenme dalgasına yol açarsa ne olacak? Not alın: Eğer böyle bir gelişme yaşanırsa 'Biz tutuklamamıştık, FETÖ tutuklamıştı' diyecekler" görüşünü savundu.

Hakan ayrıca, görevden alınan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi. "Kürt Siyasi Hareketi'nin en barışçı, en mutedil, en bilge, en hendek karşıtı, en kendine özgü ismidir Ahmet Türk" diyen Hakan, "Gözaltına alınması, umutsuzluğumuzu ve karamsarlığımızı artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "El âleme oyuncak oluyorsun CHP" başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

HDP tutuklamalarına dair bir kehanet

- Kitle, HDP’ye karşı derin bir hayal kırıklığı beslemeye başlamışken...

- Selahattin Demirtaş’ın yıldızı sönmeye başlamışken...

- Kitlesel desteğin yerini kitlesel umutsuzluk almaya başlamışken...

Yani HDP...

Gitgide daha fazla erirken...

“Pat” diye tutukladılar HDP’nin önemli isimlerini.

*

İyi ama ya bu tutuklamalar, “mağduriyet” üzerinden yeni bir kitlesel kenetlenme dalgasına yol açarsa ne olacak?

*

Not alın:

Eğer böyle bir gelişme yaşanırsa...

“Biz tutuklamamıştık, FETÖ tutuklamıştı” diyecekler.

Ahmet Türk

Kürt Siyasi Hareketi’nin...

- En uzlaşmacı...

- En barışçı...

- En sakin...

- En kucaklayıcı...

- En şiddet karşıtı...

- En kaygılı...

- En mutedil...

- En bilge...

- En hendek karşıtı...

- En kendine özgü...

İsmidir Ahmet Türk...

*

Gözaltına alınması, umutsuzluğumuzu ve karamsarlığımızı artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

 

ETİKETLER

Ahmet HakanAhmet TürkHDPSelahattin DemirtaşFigen Yüksekdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24