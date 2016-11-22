Ahmet Hakan: "HDP'li vekilleri biz değil, FETÖ tutuklamıştı" diyebilirler!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aralarında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 10 HDP milletvekilinin tutuklanmasıyla ilgili olarak "'Pat' diye tutukladılar HDP’nin önemli isimlerini. İyi ama ya bu tutuklamalar, 'mağduriyet' üzerinden yeni bir kitlesel kenetlenme dalgasına yol açarsa ne olacak? Not alın: Eğer böyle bir gelişme yaşanırsa 'Biz tutuklamamıştık, FETÖ tutuklamıştı' diyecekler" görüşünü savundu.

Hakan ayrıca, görevden alınan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi. "Kürt Siyasi Hareketi'nin en barışçı, en mutedil, en bilge, en hendek karşıtı, en kendine özgü ismidir Ahmet Türk" diyen Hakan, "Gözaltına alınması, umutsuzluğumuzu ve karamsarlığımızı artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "El âleme oyuncak oluyorsun CHP" başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

HDP tutuklamalarına dair bir kehanet

- Kitle, HDP’ye karşı derin bir hayal kırıklığı beslemeye başlamışken...

- Selahattin Demirtaş’ın yıldızı sönmeye başlamışken...

- Kitlesel desteğin yerini kitlesel umutsuzluk almaya başlamışken...

Yani HDP...

Gitgide daha fazla erirken...

“Pat” diye tutukladılar HDP’nin önemli isimlerini.

*

İyi ama ya bu tutuklamalar, “mağduriyet” üzerinden yeni bir kitlesel kenetlenme dalgasına yol açarsa ne olacak?

*

Not alın:

Eğer böyle bir gelişme yaşanırsa...

“Biz tutuklamamıştık, FETÖ tutuklamıştı” diyecekler.

Ahmet Türk

Kürt Siyasi Hareketi’nin...

- En uzlaşmacı...

- En barışçı...

- En sakin...

- En kucaklayıcı...

- En şiddet karşıtı...

- En kaygılı...

- En mutedil...

- En bilge...

- En hendek karşıtı...

- En kendine özgü...

İsmidir Ahmet Türk...

*

Gözaltına alınması, umutsuzluğumuzu ve karamsarlığımızı artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.