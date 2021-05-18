Ahmet Hakan: “HDP’li bir bakan” fikrine, toplumu alıştırmak istiyorlar şimdiden

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek’in "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vadedilebilir" ifadesini değerlendirdi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in konuya ilişkin olarak yaptığı, "Sicili temiz, milliyetçi kesimin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir HDP’li bakan olabilir" açıklamasını da hatırlatan Hakan “HDP’li bir bakan’ fikrine, toplumu alıştırmak istiyorlar şimdiden” dedi.

Hakan devamında şunları kaydetti:

E diyelim ki oldu. Toplum, “HDP’li bir bakan” fikrine pek itiraz etmedi. Ve sicili temiz bir HDP’liye bir bakanlık sözü verildi. Peki ama bu durumda; Babacan’a ne verilecek? Davutoğlu hangi makama getirilecek? Meral Akşener için nasıl bir makam bulunacak? Temel Bey için kaç bakanlık ayrılacak? Demokrat Parti “hani bana” derse ne olacak?

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Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vadedilebilir" ifadelerini kullanmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de söz konusu açıklama sonrası, "Sicili temiz, İyi Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri 2. tur için vadedilebilir. Dolayısıyla HDP seçmeni fire vermeden milletvekili adayına oy verebilir" sözlerini kaydetmişti.

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