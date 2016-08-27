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Ahmet Hakan: Hasan Cemal'in Cizre çıkışından bile rahatsız olmuşlar...

"Anında çizerler üstünü; İster Hasan Cemal ol, ister Ahmet Hakan..."

27 Ağustos 2016 16:51

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, T24 yazarı Hasan Cemal'in PKK'nın Cizre'deki terör saldırısını kınayan tweetini köşesine taşıdı. Cemal'in “PKK’nın Cizre’de polise dönük terör saldırısını lanetliyorum! Barış çok uzakta” tweetinin altına yapılan “En demokratik dediğimiz kişiler bile bugünlerde sırf devlete yaranabilmek için bin dereden su taşıyor" yorumuna dikkat çeken Hakan, "Eğer bu alçakların döktükleri kana güzelleme yapmazsan... Anında çizerler üstünü. İster Hasan Cemal ol, ister Ahmet Hakan. Hiç fark etmez" ifadesini kullandı.

Hakan'ın Hürriyet'te "PKK'lı bir alçağa göre demokrat olmanın koşulu" başlığıyla yayımlanan yazısından (27 Ağustos 2016) bazı bölümler şöyle:

Hasan Cemal tweet atmış.

Şöyle diyor:

“PKK’nın Cizre’de polise dönük terör saldırısını lanetliyorum! Barış çok uzakta”.

*

PKK’lının teki ise...

Hasan Cemal’in bu çıkışından bile rahatsız olmuş.

Adamın, Hasan Cemal’in yazdığının hemen altında yaptığı yorum şu:

“En demokratik dediğimiz kişiler bile bugünlerde sırf devlete yaranabilmek için bin dereden su taşıyor”.

*

Kafaya bak kafaya!

*

Bu kafaya göre “Demokratik bir kişi” olabilmek için “Aslanım PKK... Sen nasıl güzel katliam yapıyorsun böyle... Vur joker vur” falan diyeceksin.

Yoksa hemen yersin yaftayı:

Korkak, devlete yaranmaya çalışıyor, Kürt düşmanı falan...

*

Eğer bu alçakların döktükleri kana güzelleme yapmazsan...

Anında çizerler üstünü.

İster Hasan Cemal ol, ister Ahmet Hakan. Hiç fark etmez.

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