Ahmet Hakan, HaberTürk Ankara Temsilcisi'nin iddiasını yazdı: Korkarım bu işler git gide psikolojinin konusu olmaya doğru gidiyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Gülşen Orhan'ın Van'da ikinci çığın düşmesinden önce kendisinin bölgeden geçmek için iş makineleri çağırıp yolu açtırmaya çalıştığına yönelik iddiasının ardından özür dilemesini bugünkü köşesine taşıdı.

Hakan, “İkinci çığ felaketine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan sebep oldu' demeye getiren korkunç bir iddia! Teyit etmek? Yok. Suçladığı kişiyle görüşmek? Yok. Yeterince araştırmak? Yok. Sorumlu davranmak? Yok. Peki ne var? Aldığı bir duyumu, ekrandan boca etmek var. Başka da bir şey yok! Çığ felaketinden yaralı olarak kurtulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, hastane odasından bir açıklama yaparak.. İddiayı bütün unsurlarıyla birlikte net olarak yalanladı." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Gazeteci Bülent Aydemir de bunun üzerine 'Pardon' dedi. 'Özür dilerim' dedi. 'Teyit etmedim' dedi. 'Yanlış yaptım' dedi. 'Zan altında bıraktım' dedi Sorumsuzca bir davranış, özürle kurtulur mu, kurtulmaz mı İşin bu kısmına girmek istemiyorum." görüşünü savundu.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Fakat işin şu kısmına kesinlikle girmek istiyorum:

Sosyal medya denilen gayya kuyusunda...

İkinci çığ felaketine Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanı sebep oldu” haberi, bazılarının çok ama çok hoşuna gitti.

Bayıldılar habere!

Yüklendikçe yüklendiler!

Paylaştıkça paylaştılar!

Gazladıkça gazladılar!

Bire bin kattıkça kattılar.

Gazeteci Bülent Aydemir, çark edip özür dileyince...

Öyle bir hayal kırıklığı yaşadılar ki...

Öyle bir elinden oyuncağı alınmış çocuk hırçınlığına büründüler ki...

Öyle bir şaşkına döndüler ki...

“Aslında haber doğru... Bülent Aydemir’e zorla özür diletildi...” falan diye tırlatma emareleri göstermeye başladılar.

Kıssadan hisse şudur:

Korkarım bu işler git gide psikolojinin konusu olmaya doğru gidiyor.

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Ne olmuştu? Van’da beş kişinin yaşamını yitirdiği ve sekiz kişinin de yaralandığı çığ felaketinde kar altında kalan iki kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin de üzerine çığ düşmesinin ardından bölgede önlemlerin alınıp alınmadığı tartışmaları sürüyor. Ölü sayısı toplamda 41 ' yükselirken HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP milletvekili Gülşen Orhan'ın bölgede "Çığ tehlikesi var" uyarılarına rağmen iş makineleriyle yolu açtırmaya çalışarak ikinci çığa yol açabilecek bir tedbirsizlikte bulunduğunu söyledi. Orhan'ın tepkileri üzerine teyit etmediğini söyleyen Aydemir, özür diledi.

TIKLAYIN | Habertürk Ankara Temsilcisi Van'daki çığla ilgili, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, uyarılara rağmen iş makineleriyle yolu açtırmaya çalıştı" demişti; özür diledi