Ahmet Hakan: Günlük veri tablosunda 'semptomlu hasta', 'semptomsuz vaka' bölümleri de olsun

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün yaptığı, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı, zaten 29 Temmuz'dan itibaren günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu" açıklamasını yorumladı. Hakan tabloda 'semptomlu hasta', 'semptomsuz vaka' bölümlerinin de olması gerektiğini savundu.

Hakan, "Semptom göstermeyenleri 'hasta' saymamak mümkün. Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar. Buraya kadar sorun yok. Sorun şurada: Semptom göstermeyenler, yani hasta sayılmayanlar, hastalığı bulaştırıyorlar. Bulaştırma özellikleri söz konusu... Verilerde yer almalarının, sayılarının bilinmesinin bu açıdan önemi var." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Günlük veri tablosunda 'semptomlu hasta' bölümü olsun. Hatta bu veriye özel önem de verilsin. Ama aynı tabloda 'semptomsuz vaka' bölümü de olsun. Böyle bir yaklaşım, tüm tartışmaları bitirir diye düşünüyorum. Türkiye’de sağlık sisteminin gücü, salgını karşılamaya fazlasıyla yetmişken... Ta en baştan beri güvenilir veriler söz konusuyken... Filyasyon uygulamasıyla son günlerdeki artış kontrol altına alınmışken... Semptom göstermeyen vakaların sayısal verisinin ortaya konmaması, Türkiye’nin salgına karşı sergilediği başarısını gölgeleyebilir." ifadesini kullandı.