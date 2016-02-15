Ahmet Hakan: Güçlü olmak için ABD'ye "İncirlik'i boşalt", Rusya'ya "Sana savaş açıyorum" diyecek yüreğin olmalı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Suriye'nin kuzeyinde PYD’nin silahlı kolu YPG tarafından kontrol edilen bölgeyi top atışına tutan Türkiye’nin güçlü bir devlet olabilmesi için 10 şart sıralayarak, “İcabında ABD’ye ‘İncirlik’i derhal boşalt, Suudi Arabistan’dan emmi oğlum geldi’ diyebilecek bir yüreğin olmalı. Rusya’ya ‘Aha da sana savaş açıyorum” diyebilecek cesaretin olmalı’” diye yazdı.

“Sadece Suudi Arabistan ile Katar yetmez! Dünyada biraz daha fazla dostun olmalı” diyen Hakan, “Savaşa önce kendini değil, önce halkını ikna etmelisin” ifadelerini kullandı.

Hakan’ın Hürriyet’te “Güçlü olmak için şu 10 şeyi yapmalısın” başlığıyla yayımlanan (15 Şubat 2016) yazısı şöyle:

-BİR: "Yüzde 50 orada/Yüzde 50 burada" hesaplarını falan bir tarafa bırakıp içeride birliği sağlamalısın.

-İKİ: Kendi içindeki çatışmalara, gerginliklere ve tehditlere kalıcı ve sağlam çözümler bulmalısın.

-ÜÇ: İcabında ABD’ye “İncirlik’i derhal boşalt, Suudi Arabistan’dan emmi oğlum geldi” diyebilecek bir yüreğin olmalı.

-DÖRT: İcabında Rusya’ya “Aha da sana savaş açıyorum” diyebilecek cesaretin olmalı.

-BEŞ: F-16’larını anında şaha kaldırabilmeli, hava savunma sistemlerini falan kurabilmelisin.

-ALTI: NATO’ya falan güvenmeni gerektirmeyecek denli güçlü, kuvvetli, paralı falan olmalısın.

-YEDİ: Savaşa önce kendini değil, önce halkını ikna etmelisin.

-SEKİZ: Sadece Suudi Arabistan ile Katar yetmez! Dünyada biraz daha fazla dostun olmalı.

-DOKUZ: ABD, Avrupa, NATO, BM falan... Alayı Rusya karşısında senin yanında saf tutmalı. Bunu sağlamayı başarabilmelisin.

-ON: Suriye’de Kürtlere karşı olmadığını, Türkiye’deki Kürtlere anlatmakla mükellefsin... Bunu gerçekleştirmelisin.

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