Ahmet Hakan, gözaltındaki Ahmet Altan'ın Türkan Saylan yazısını uyarladı: Özünde hukuksuz değil...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'FETÖ' soruşturmasında kardeşi Mehmet Altan'la birlikte gözaltına alınan Ahmet Altan'ın Ergenekon soruşturmasında evi aranan Prof. Türkan Saylan için yazdığı yazıyı hatırlatarak uyarlama yaptı. Ahmet Altan'ın yazısında Türkan Saylan'a yönelik sözlerine benzer ifadelere yer veren Ahmet Hakan, "Ahmet Altan’ın çıkardığı gazete kumpaslara imza atmış, üstelik çıkardığı gazetenin FETÖ’cü yapılarla ciddi ilişkileri var. Böyle bir kişi tabii ki gözaltına alınır. Ama 'görüntü' insanın içini sızlatıyor, sızlatmaması da mümkün değil. Değil de, hayat da sadece 'görüntü' değil, o görüntünün arka planına bakmalı. Orada bir haksızlığa ve hukuksuzluğa rastlamıyorsunuz" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Ahmet Altan'ın gözaltına alınması için ne diyorum?" başlıklı yazısı şöyle:

Türkan Saylan'ın evi polisler tarafından basıldığında Ahmet Altan, Taraf gazetesinde "Direk ve kıymık" başlıklı bir yazı yazmıştı. Madem Ahmet Altan gözaltına alındı... O zaman benzer bir "Direk ve kıymık" yazısı yazmanın tam zamanı...

İşte Ahmet Altan’ın ‘Direk ve kıymık’ yazısı

Şimdi ortada adına Ergenekon denilen kocaman bir direk var.

Bir de bu direğin üstündeki kıymıklar.

Türkan Saylan’ın görüntüsü bir kıymıktı.

İşin özü değil, “görüntüsüydü” insanın gözüne batan.

Cüzam konusunda büyük mücadeleler vermiş hasta bir kadının evinin aranması, görüntüsüyle insanı rahatsız ediyordu.

Böyle bir şey olmasın istiyordunuz.

Ama özüne baktığınızda, hukuksuz bir iş olmadığını görüyordunuz.

Türkan Saylan’ın yönetimindeki kuruluş, çocukları fişliyor, üstelik darbeci kuruluşlarla da ciddi ilişkileri bulunuyor.

Öyle bir yer ve o yerin yöneticisinin evi aranır.

Ama “görüntü” insanın içini sızlatıyor, sızlatmaması da mümkün değil.

Değil de, hayat da sadece “görüntü” değil, o görüntünün arka planına bakmalı.

Orada bir haksızlığa ve hukuksuzluğa rastlamıyorsunuz.

Ben de aynı yazıyı uyarlıyorum

Bu da Ahmet Altan için ‘Direk ve kıymık’ yazısı

Şimdi ortada 240 kişinin katledilmesine yol açan 15 Temmuz adlı kocaman bir direk var.

Bir de bu direğin üstündeki kıymıklar...

Ahmet Altan’ın gözaltına alınması bir kıymıktır.

İşin özü değil, “görüntüsüdür” insanın gözüne batan.

Romancılığa da heves etmiş ileri yaşlardaki bir gazetecinin kardeşiyle birlikte gözaltına alınması, insanı tabii ki rahatsız eder.

Böyle bir şey olmasın istersiniz.

Ama özüne baktığınızda, hukuksuz bir iş olmadığını da görürsünüz.

Ahmet Altan’ın çıkardığı gazete kumpaslara imza atmış, üstelik çıkardığı gazetenin FETÖ’cü yapılarla ciddi ilişkileri var.

Böyle bir kişi tabii ki gözaltına alınır.

Ama “görüntü” insanın içini sızlatıyor, sızlatmaması da mümkün değil.

Değil de, hayat da sadece “görüntü” değil, o görüntünün arka planına bakmalı.

Orada bir haksızlığa ve hukuksuzluğa rastlamıyorsunuz.