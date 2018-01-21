Ahmet Hakan: Geçmiş olsun, Anayasa Mahkemesi'nin bir fonksiyonu kalmadı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, tutuklu yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altanhakkında verdiği "tahliye" kararının İstanbul 13 ve 26'ncı ağır ceza mahkemelerince uygulanmamasını değerlendirdi. Hakan, "Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararını yayınladığı halde alt mahkemenin Mehmet Altan’ı tahliye etmemesi Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin bir fonksiyonunun kalmadığının göstergesinden başka bir şey değildir" dedi.

Hakan, "Muhalefetin çöküşü beni neden ilgilendiriyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Gelmiş, geçmişler olsun" diye devam etti.