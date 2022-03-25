Ahmet Hakan: Gazetecilerin Aydın abisiydi, tanıdığım en demokrat insandı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden, yazarımız Aydın Engin'in hayatını kaybetmesi sonrası kaleme aldığı yazısında, "İyi bir gazeteciydi. Namuslu bir aydındı. Güzel bir insandı" dedi.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat’ın en yoğun biçimde üzerimize geldiği günlerde... Her zaman yanımızda olmuştur Aydın abi. 'Bakın, sizin yanınızda oluyorum. Bakın, neleri göze alıyorum' imasına zerre kadar tenezzül etmeden yapmıştır bunu. Kendi seküler mahallesinden işittiği 'Onların yanında olma, onlardan uzak dur' uyarılarına zerre kadar aldırış etmemiştir.

Tanıdığım en demokrat insandı Aydın abi. 'Nasıl bilirsiniz?' diye sorulduğunda... Gönül rahatlığıyla ve gür bir sesle, 'Demokrat bilirim' diyebileceğim biridir.

En ciddi meseleler karşısında ironik bir yaklaşım sergilemesini bilmiştir. Bütün gazetecilere abilik yapmıştır. Hep su gibi okunan yazılar yazmıştır."

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