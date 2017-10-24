Ahmet Hakan: Galatasaray taraftarlarını 'FETÖ'cü olmakla itham ediyorlar; adamların umurunda değil

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı "Ayağa kalk" koreografisine açılan 'FETÖ' soruşturmasını eleştirdi. Hakan, soruşturma açılan koreografinin aynısının geçen sene de yapıldığını belirterek "Galatasaray taraftarlarını 'FETÖ'cü olmakla itham ediyorlar. O slogan geçen yıllarda kullanılmış, o koreografinin aynısı geçen yıl da yapılmış, falan...Adamların umurunda değil. Üstelik bu yaklaşımlarıyla.. FETÖ’yü olduğundan çok ama çok daha büyük bir güçmüş gibi gösteriyorlar" diye tepki gösterdi.

15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterilen ve bu nedenle Türkiye'nin ABD'den defalarca iadesini istediği Fethullah Gülen, son vaazında Necip Fazıl Kısakürek'in şiirine gönderme yapıp “Ayağa kalk Sakarya” demişti.

Ahmet Hakan'ın, "Senin Abdülmecid Efendin nü tablolar yapardı yavrum" başlığıyla yayımlanan (24 Ekim 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

'Fetöyü olduğundan daha büyük göstermek diye bir suç ihsas edilse ne iyi olur

Galatasaray taraftarları...

- “Ayağa Kalk” diye bir koreografi yapmış.

- “Rocky Balboa” posteri açmış.

Öküzün altını aramakla meşhur tipler ortaya çıkıp...

- Fetullah son vaazında Necip Fazıl’ın şiirine gönderme yapıp “Ayağa kalk Sakarya” demişti...

- Rocky de Pensilvanya’nın köylük yerlerindendi...

Falan diye...

Galatasaray taraftarlarını “FETÖ”cü olmakla itham ediyorlar.

O slogan geçen yıllarda kullanılmış, o koreografinin aynısı geçen yıl da yapılmış, falan...

Adamların umurunda değil.

Üstelik bu yaklaşımlarıyla..

FETÖ’yü olduğundan çok ama çok daha büyük bir güçmüş gibi gösteriyorlar.

Bunun da farkında değiller.

Size bir şey söyleyeyim mi?

Türk Ceza Kanunu’nda “FETÖ tarzı terör örgütlerini olduğundan çok daha büyük göstererek terör örgütleri lehine propaganda yapmak” diye bir suç konsa...

Öküzün altını arayanlar, aramaktan anında vazgeçerler.