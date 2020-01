Ahmet Hakan: Fuat Avni'ye kıl olmamın 7 sebebi...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP çevreleriyle ilgili gündeme getirdiği iddialar ile Twitter fenomeni olan Fuat Avni'ye "kıl olduğunu" belirterek, bunun 7 sebebini yazdı. “Çoğu şeyi bilemiyor, bazı şeyleri tutturuyor” diyen Hakan, “Buna rağmen ‘her şeyi bilen adam’ algısı yaratıyor” dedi.

Hakan, “Esas ve temel meselesi 'Gülen Cemaati' olduğu halde... Sırf cepheyi genişletmek adına "falanca da hedefte, filanca da hedefte" türü algı operasyonları yapıyor” ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek” başlığıyla yayımlanan (22 Eylül 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Fuat Avni'ye kıl olmamın 7 sebebi

BİR: Çoğu şeyi bilemiyor, bazı şeyleri tutturuyor... Buna rağmen "her şeyi bilen adam" algısı yaratıyor.

İKİ: Toplumu karamsarlığa, umutsuzluğa, çaresizliğe sürükleyen yalan yanlış bilgiler veriyor.

ÜÇ: Alttan alta felaket tellallığı yaparak muhalif kesimler üzerinde yılgınlık ve bezginlik yaratıyor.

DÖRT: Esas ve temel meselesi "Gülen Cemaati" olduğu halde... Sırf cepheyi genişletmek adına "falanca da hedefte, filanca da hedefte" türü algı operasyonları yapıyor.

BEŞ: Tayyip Erdoğan'ı her şeyi planlayan, her şeyi kontrol eden, her şeyi öngörebilen süper bir kahraman gibi yansıtarak inceden "ona muhalefet edilemez" havası yayıyor.

ALTI: Erdoğan'ın çevresindekilerin birbiriyle kanlı bıçaklı olduklarına dair sallama bilgilerle "bunlar dağılacak" şeklinde sahte bir algının oluşmasına neden oluyor.

YEDİ: Toplumu sözde gizli bilgiler, sözde istihbaratlar ve dedikodularla açık, mert, şeffaf bir muhalefet yapmaktan alıkoymaya çalışıyor.

