T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Fuat Avni'ye kıl olmamın 7 sebebi...

"Esas meselesi 'Gülen Cemaati' olduğu halde sırf cepheyi genişletmek adına algı operasyonları yapıyor"

22 Eylül 2015 12:44

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP çevreleriyle ilgili gündeme getirdiği iddialar ile Twitter fenomeni olan Fuat Avni'ye "kıl olduğunu" belirterek, bunun 7 sebebini yazdı. “Çoğu şeyi bilemiyor, bazı şeyleri tutturuyor” diyen Hakan, “Buna rağmen ‘her şeyi bilen adam’ algısı yaratıyor” dedi.

Hakan, “Esas ve temel meselesi 'Gülen Cemaati' olduğu halde... Sırf cepheyi genişletmek adına "falanca da hedefte, filanca da hedefte" türü algı operasyonları yapıyor” ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek” başlığıyla yayımlanan (22 Eylül 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

 

Fuat Avni'ye kıl olmamın 7 sebebi

 

BİR: Çoğu şeyi bilemiyor, bazı şeyleri tutturuyor... Buna rağmen "her şeyi bilen adam" algısı yaratıyor.

İKİ: Toplumu karamsarlığa, umutsuzluğa, çaresizliğe sürükleyen yalan yanlış bilgiler veriyor.

ÜÇ: Alttan alta felaket tellallığı yaparak muhalif kesimler üzerinde yılgınlık ve bezginlik yaratıyor.

DÖRT: Esas ve temel meselesi "Gülen Cemaati" olduğu halde... Sırf cepheyi genişletmek adına "falanca da hedefte, filanca da hedefte" türü algı operasyonları yapıyor.

BEŞ: Tayyip Erdoğan'ı her şeyi planlayan, her şeyi kontrol eden, her şeyi öngörebilen süper bir kahraman gibi yansıtarak inceden "ona muhalefet edilemez" havası yayıyor.  

ALTI: Erdoğan'ın çevresindekilerin birbiriyle kanlı bıçaklı olduklarına dair sallama bilgilerle "bunlar dağılacak" şeklinde sahte bir algının oluşmasına neden oluyor.

YEDİ: Toplumu sözde gizli bilgiler, sözde istihbaratlar ve dedikodularla açık, mert, şeffaf bir muhalefet yapmaktan alıkoymaya çalışıyor.

Yazının tamamı için tıklayın 

ETİKETLER

fuat avniahmet hakangülen cemaatitwitteroperasyonhürriyetkıl olmamın 7 sebebi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24